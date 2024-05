ESCOLA MUNDIAL

Gurilândia ganhará novo campus em Salvador

Aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2025.

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de maio de 2024 às 16:00

Land School (Gurilândia Schools) Crédito: Divulgação

O Inspired Education, grupo líder global de escolas premium que educam mais de 85.000 alunos nos seis continentes, está investindo acima de R$ 100 milhões no projeto e na criação de uma escola em Salvador. A Land School Pituba, extensão da Gurilândia Schools, terá uma área de 18 mil m² e proporcionará uma excelente experiência educacional a 1.200 alunos, do ensino fundamental ao ensino médio.

O novo campus, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, contará com instalações de última geração, incluindo três laboratórios bem equipados, salas de artes, salas de música, ginásio coberto, campo de futebol, duas quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, campo de futebol, 32 salas de aula modernas e especialmente construídas e um playground com amplo espaço comum. O campus da escola integrará a natureza ao currículo acadêmico.

A inauguração será em novembro de 2024 e as aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2025.

“Operamos algumas das escolas líderes em todo o mundo, bem como no Brasil, com a Eleva e a Gurilândia Schools. Estamos construindo um campus de última geração, complementando as outras três escolas que temos em Salvador. Essas escolas abrangerão as melhores práticas globais de algumas de nossas 110 escolas ao redor do mundo e proporcionarão acesso aos pais e alunos a programas de intercâmbio, summer camps e oportunidades globais”, afirmou Nadim Nsouli, fundador, CEO e presidente do Inspired Education Group, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

“A Land School Pituba, do grupo Gurilândia Schools, se tornará uma das escolas líderes no Brasil e oferecerá um ambiente que não apenas inspira o aprendizado, mas também estimula o crescimento dos alunos em todos os três pilares do Inspired – acadêmico, esportivo e as artes cênicas”, ressaltou Paulo Moraes, CEO do grupo internacional no Brasil.

O Inspired Education Group oferta uma educação privada de classe mundial para 85.000 alunos em 24 países e com mais de 110 escolas nos seis continentes,

Saiba mais sobre a Land School

A Land School é uma extensão da Gurilândia para alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio. A escola visa orientá-los para carreiras tanto no Brasil quanto no exterior e facilitar intercâmbios entre as melhores escolas do mundo.