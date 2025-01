LANÇOU O FEITIÇO

Harry Potter baiano canta arrocha e faz sucesso até fora do Brasil por semelhança com ator; conheça

Enzo Lucas, de 27 anos, mora em Itabuna e tem sonho de conhecer Daniel Radcliffe, ator da saga

Esther Morais

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:00

Daniel Radcliffe à esquerda e Harry Potter Baiano, à direita Crédito: Reprodução / Redes sociais

Quando o Expresso Hogwarts decidiu dar uma passada pelo sul da Bahia, ninguém imaginou que o "menino que sobreviveu" trocaria a sala comunal por uma rede de varanda e o feitiço "Lumos" pelo sol escaldante da Bahia. O Harry Potter brasileiro veio diretamente de Itabuna, a "capital do cacau", com um sotaque que mistura magia e regionalismo. Com mais de 30 milhões de views, o bruxinho baiano já lançou o feitiço e viralizou na internet. >

Apesar da semelhança desde a infância, Enzo Lucas, de 27 anos, revelou que não gostava da comparação com o personagem. "Eu sou fã do Harry. Só não gostava de parecer o tempo todo, porque quando eu ia no McDonald's, até numa farmácia, todo mundo falava. Aí vinha a brincadeira 'pega na minha varinha'", reclama. "Mas assisti todos os filmes da saga e tenho vontade de conhecer o ator", acrescenta. >

A situação só mudou quando o baiano viu a imitação como chave para o sucesso. Antes de influenciador, o jovem é vocalista em uma banda, a PegadaX, e usou a oportunidade para gerar engajamento nas redes sociais. A alcunha de "HP baiano", só começou a ser usada no ano passado. Agora, o grupo de arrocha já fechou o calendário para o Carnaval. >

"Perdi meu pai em junho do ano passado. Ele apoiava meu sonho e depois disso senti que eu não precisava mais me importar com a opinião dos outros" Enzo Lucas Sósia de Harry Poter e cantor

"Precisava fazer alguma coisas para elevar o nome da banda. Buscava algo para ficar no 'hype' e vender os shows. Não tive medo de ir para cima. Comecei postando no Tiktok e viralizou. Daí as páginas do Instagram começaram a repostar os vídeos", relembra. >

O post que faz o trocadilho "deixou a magia de Hogwarts para viver a magia do boteco" é a que tem o maior sucesso, com 21 milhões de views no Instagram. Outro viral foi o "Harry Potter e o prisioneiro de AzcáBAR, um trocadilho com o quarto filme da saga. Este chegou a sete milhões de visualizações. Ao todo, o cantor e, agora, influenciador, possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. >

Se no universo de Hogwarts Harry Potter usa a Capa da Invisibilidade para se esconder, a versão baiana não tem problema com a fama e é bem fácil de encontrar. Inclusive, já tem fãs na Inglaterra - onde a ficção nasceu -, Irlanda e Paraguai. >

"Vem todo tipo de comentário. 'Rapaz, faz um OnlyFans, Privacy [plataformas de conteúdo adulto]', dizem. Mas também tem muita adolescente que assistiu HP e fideliza nosso perfil. Até porque o ator do Harry não tem redes sociais, então as pessoas vem até mim", explica. >

Com os resultados, Enzo já fechou uma parceria com a InfinitePay e alavancou o número de apresentações. Ele ainda equilibra as duas versões com uma terceira, a de dentista. O jovem, no entanto, atende mais idosos e diz este público nem faz ideia das brincadeiras.>