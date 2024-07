ADULTERAÇÃO

HB20 com B.O registrado em São Paulo é recuperado na Bahia

A vistoria detalhada no HB20 levou os policiais à descoberta de que se tratava de um clone, com diversas adulterações, inclusive as placas foram trocadas com o intuito de ‘encobertar’ a origem ilícita do veículo. Os agentes descobriram ainda um boletim de ocorrência (B.O) no qual era informado o roubo do veículo na cidade de São Paulo em janeiro deste ano.