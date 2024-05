ESG

Helder Barbalho, Preto Zezé, Daniela Mercury e Bruno Reis: confira como será a abertura do ESG Fórum 2024

Evento inicia na noite do próximo dia 22

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de maio de 2024 às 15:36

Helder Barbalho, Preto Zezé, Daniela Mercury e Bruno Reis Crédito: Divulgação

Em inglês, ESG significa Environmental, Social and Corporate Governance, que, em tradução livre, destaca as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Na noite do próximo dia 22, importantes nomes que representam estes três pilares participarão da abertura do ESG Fórum, no Porto de Salvador.

Um deles é Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas (CUFA), voz importante no debate sobre o racismo no Brasil. A convite do Alô Alô Bahia e do CORREIO, realizadores do evento – considerado o mais representativo sobre ESG no Nordeste -, o ativista vai falar sobre inovação e reconexão, destacando a potência das comunidades não só como polo de consumo, mas também como espaços de criatividade e empreendedorismo.

“Acho que a importância de participar do Fórum ESG é principalmente trazer o S para o debate. O S não como só responsabilidade social, mas para mim como investimento. Muitas vezes, o tema do social fica ali na responsabilidade, fica meio perdido dentro das corporações. Mas a ideia de participar é poder dizer que o social é um investimento, porque, na medida em que qualquer empresa, marca ou serviço começa a se posicionar para desenvolver ações no território, aquilo rende reputação, capilaridade, fidelidade do cliente, aquilo rende positividade e ativos importantes para a marca”, disse Preto Zezé, reconhecido como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2022, em matéria divulgada pelo Bloomberg Línea.

A lista traz ainda o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho, que ministrará a palestra de abertura do Fórum. Considerado uma das principais lideranças hoje, no Brasil, quando o assunto é sustentabilidade, o gestor público vai ministrar palestra sobre o momento atual do país diante do desafio global para o enfrentamento das mudanças climáticas, bioeconomia e o promissor mercado de carbono, além de destacar os maiores obstáculos para a preservação da Amazônia.

Helder Barbalho vai detalhar os desafios da Amazônia, cenários de oportunidades para o Brasil e importância estratégica da agenda ambiental, principalmente, com a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em novembro de 2025, na capital paraense, Belém.

“Com a agenda ambiental, o Brasil tem a oportunidade de, finalmente, liderar uma agenda global. Não podemos ser capturados pela agenda que o mundo quer colocar, mas sim emplacar nossa agenda ambiental, que traz soluções para o planeta se vê desafiado a encontrar recursos para o equilíbrio climático”, pondera o governador em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Daniela Mercury é mais um nome confirmado no III ESG Fórum Salvador. Artista dedicada à defesa dos direitos humanos, ela sempre usou sua voz para repercutir causas importantes e urgentes, tanto que se tornou embaixadora do UNICEF no Brasil, representante da ONU e integrante do observatório de direitos humanos do Conselho Nacional de Justiça, além de membra permanente da Comissão Arns de Direitos Humanos. “Vai ser muito interessante participar deste fórum em Salvador. Faz 40 anos que luto por direitos humanos em todo o Brasil e será importante falar sobre isso na minha cidade”, declarou.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, completa a lista de nomes confirmados no dia 22, quando ministrará a palestra “Avanços ESG da primeira capital do Brasil”. “Em um mundo cada vez mais consciente e preocupado com questões ambientais, sociais e de governança (ESG), é fundamental que as administrações públicas se comprometam com esses princípios em suas práticas e políticas. O conceito de ESG envolve a integração de critérios ambientais, sociais e de governança nas decisões de negócios e políticas públicas, visando não apenas o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população”, afirma. “Em nossa gestão, compreendemos que a busca pelo equilíbrio entre esses três pilares é essencial para construir uma cidade mais justa, inclusiva e resiliente”, completa.

No dia seguinte, a programação iniciará pela manhã e seguirá até o fim tarde. Estão previstos palestras e painéis com especialistas em temas relacionados ao ESG. O Fórum garantirá, por mais um ano, informação de qualidade para o público que o prestigia tanto presencialmente quanto no ambiente on-line – haverá transmissão ao vivo no canal do jornal em seu perfil no YouTube.