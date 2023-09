Helicóptero da PM pousa no meio da Paralela para dar socorro a policial após acidente

Um policial militar do Esquadrão de Motociclistas Águia sofreu um acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (1º), na Avenida Paralela, em salvador. Segundo a Polícia Militar, ele fazia uma escolta quando foi fechado por outro veículo.



Depois do acidente, outras unidades da PM deram apoio ao colega. Um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) pousou na via para prestar socorro ao policial, que foi socorrido a uma unidade hospitalar. O trânsito ficou interrompido momentaneamente, mas a situação foi normalizada rapidamente, segundo a Transalvador.