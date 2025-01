CHUVA

Hidrelétrica emite alerta de aumento de vazão e preocupa moradores de cidade baiana

Previsão é que a vazão de água fique três vezes maior entre sexta (17) e sábado (18)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:56

Na quarta-feira (15), pontos do Bairro Novo estavam alagados Crédito: Reprodução

O aumento da vazão de água da Usina Hidrelétrica de Itapebi, na região sul da Bahia, tem preocupado autoridades e moradores. Segundo a prefeitura da cidade, a vazão do equipamento deve chegar a 2 mil m³ por segundo. A quantidade de água é três vezes maior ao habitual, de 600 m³ por segundo.

A preocupação é que casas de moradores próximos ao rio Jequitinhonha sejam afetadas pela água. "A hidrelétrica disse que vai aumentar o volume, e é muita água. Nossa preocupação é que, com aumento do nível do rio, possa acontecer alguma outra coisa", explica André Luiz Carvalho, responsável pela comunicação da prefeitura de Itapebi.

A nascente do rio Jequitinhonha fica localizada próximo à cidade de Diamantina, em Minas Gerais, estado que, assim como a Bahia, tem sofrido os efeitos das chuvas intensas. Em Itapebi, a chuva deu trégua nos últimos dois dias e moradores de bairros afetados começam a voltar para suas casas.

Até então, o Bairro Novo e o Centro haviam sido as áreas mais afetadas. Itapebi sofre historicamente com os efeitos das chuvas, como ressalta André Luiz. "A construção de uma parte da Itapebi, a Cidade Alta, aconteceu justamente por conta das chuvas que atingiram a Cidade Baixa, na década de 1980", completa.

A preocupação é que a vazão da hidrelétrica cause alagamentos na Cidade Baixa - um dos maiores acervos históricos do extremo sul da Bahia.

Em nota enviada à reportagem, a Usina de Itapebi informou que está atenta às ocorrências climáticas e que qualquer alteração será compartilhada com os órgãos competentes. "A UHE Itapebi reforça que sua operação é a fio d’água. Isso significa que seu reservatório tem uma capacidade limitada de acúmulo de água: o volume de água que chega ao seu reservatório é o mesmo que sai", explicou.

Interior sofre com as chuvas

Itapebi é uma das 14 cidades baianas que decretaram situação de emergência por conta da chuva, segundo a Defesa Civil do Governo do Estado (Sudec). Além dela, integram a lista: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Ubatã, Andorinha e São Domingos.

Heber Santana, superintendente da Defesa Civil do Estado, avalia que a situação de emergência afeta principalmente as regiões sul, centro-oeste, sudeste e norte da Bahia. Ao menos 2.344 famílias baianas precisaram sair de suas casas.

"A orientação é que a gente possa, o mais rápido possível, buscar atenuar o sofrimento dessas famílias. Primeiro, com ajuda humanitária, mas também com um olhar estruturante, para que a gente possa fazer as contenções, as habitações que são necessárias, tirando as pessoas dessas áreas de risco e as colocando em segurança”, pontua.

Veja a nota divulgada pela Usina de Itapebi

“A Usina Hidrelétrica Itapebi esclarece que as defesas civis da região foram informadas preventivamente a respeito da previsão de aumento da vazão do rio Jequitinhonha em consequência das fortes chuvas dos últimos dias, e para esta sexta-feira (17) e o próximo sábado (18) as estimativas são superiores a 2.000 m³/s.

A medida faz parte do Programa de Relacionamento entre a usina e as defesas civis dos municípios. A UHE reitera que está atenta às ocorrências climáticas e que qualquer alteração será compartilhada com os órgãos competentes. A UHE Itapebi reforça que sua operação é a fio d’água. Isso significa que seu reservatório tem uma capacidade limitada de acúmulo de água: o volume de água que chega ao seu reservatório é o mesmo que sai.