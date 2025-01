SURTO NA CHINA

HMPV: conselho recomenda intensificar vacinação e monitorar quem chega à Bahia com sintomas

Medidas preventivas como a promoção da vacinação contra gripe e Covid-19, bem como o uso de máscaras em casos de sintomas gripais, são essenciais

Em resposta ao alerta da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) sobre o metapneumovírus humano (HMPV) , o Conselho Estadual de Saúde (CES-BA) divulgou nota nesta segunda-feira (13) reforçando a importância de medidas como reforço da vacinação e monitoramento de pessoas que chegam aos aeroportos e terminais de cruzeiros com sintomas semelhantes aos da gripe ou outras doenças respiratórias.

O conselho também apontou que a chegada do HMPV representa um risco significativo para o estado, especialmente entre grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Diante disso, medidas preventivas como a promoção da vacinação contra gripe e Covid-19, bem como o uso de máscaras em casos de sintomas gripais, continuam sendo essenciais para conter a disseminação de vírus respiratórios, incluindo o HMPV.

Marcos Gêmeos, presidente do CES-BA, lembra que, após as festividades populares, inicia-se o período sazonal de viroses. A aglomeração de pessoas e a baixa imunidade durante esse período favorecem a transmissão de doenças respiratórias, como gripes e outras viroses. Para mitigar esse cenário, é fundamental realizar a testagem de pessoas sintomáticas e incentivar a população a regularizar sua caderneta de vacinação, especialmente os grupos prioritários e pessoas com comorbidades, que devem procurar os postos de saúde.