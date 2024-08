CARREIRA

Home center abre vagas de liderança em programa de trainee

Programa de treinamento desenvolve talentos para cargos de liderança em lojas do grupo

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 10:44

Ferreira Costa Crédito: Divulgação

O Home Center Ferreira Costa está com vagas para Programa de Trainee com oportunidades para cargos de liderança. Os pré-requisitos estabelecidos são: formação superior completa, disponibilidade para residir em outros estados onde o grupo está presente, flexibilidade para trabalhar em escala (finais de semana e feriados) e disponibilidade para viagens. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de setembro, neste link.

De acordo com a loja, os candidatos passarão por treinamentos exclusivos e práticos em loja, com atuação em diferentes áreas do negócio, mentoria com profissionais experientes do varejo e da área de recursos humanos, com duração aproximada de 12 meses. Os trainees terão direito a vale-transporte, refeitório, assistência médica e odontológica, convênio farmácia, área de descanso, kit de Natal, estacionamento e programa de participação nos resultados.