BARATO QUE SAI CARO

Homem compra carro roubado por Whatsapp e veículo é apreendido em Ribeira do Pombal

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro clonado na noite do último domingo (17) . A ação ocorreu na zona urbana do município de Ribeira do Pombal, localizado na região nordeste do estado.