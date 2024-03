FRAUDE

Mais de 110 carros 'clonados' são recuperados na Bahia; entenda o crime

A operação teve foco no combate à clonagem de veículos, que acontece quando criminosos trocam a identificação do veículo e dos documentos para que pareça ser um veículo regular. Ao todo, 64 pessoas foram detidas, além da apreensão de 4 armas de fogo, 44 munições e 9,5kg de drogas.

O crime configura quando um automóvel recebe placas de outro carro, com características semelhantes, e o proprietário desse veículo, que se encontra em situação regular, passa a receber multas de trânsito e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infrações relacionadas ao veículo clonado. Em algumas situações o proprietário paga as multas sem ter conhecimento real do cometimento da infração.

Muitos dos veículos foram negociados em sites na internet por valores inferiores ao preço real do veículo. Nesta situação há mais uma vítima: o comprador que, inadvertidamente, passa a ter a posse do veículo clonado e pode responder por receptação.

Confira as dicas da PRF para evitar a compra de um carro fraudado

● Sempre desconfie de anúncios tentadores e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo (chassi, motor, etiquetas);