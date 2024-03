CRIME

Três carros e uma moto roubados são recuperados pela PM em Salvador

Os veículos foram localizados nos bairros de Novo Horizonte e São Gonçalo do Retiro

Publicado em 14 de março de 2024 às 16:39

Três veículos foram encontrados em Novo Horizonte Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia recuperou quatro veículos com restrição de roubo nesta quarta-feira (13), em Salvador. Três dos veículos foram encontrados no bairro Novo Horizonte e o último foi localizado em São Gonçalo do Retiro.

Policiais militares Batalhão Gêmeos foram acionados para averiguar informações sobre um carro com restrição de roubo trafegando na Av. Paralela sentido Sussuarana. De imediato buscas foram feitas vindo localizar o carro na Travessa Manoel Bispo dos Santos, no bairro do Novo Horizonte.

Com a aproximação dos PMs, dois suspeitos que estavam retirando pertences do veículo partiram em fuga por vielas da localidade e não foram presos.

No local, além do veículo que era procurado, que possuía restrição de roubo e placa policial clonada, foram localizados um outro carro, também roubado, e uma moto com placa clonada e restrição de roubo.

No caso do quarto veículo, os PMs realizavam rondas, quando foram acionados por populares para averiguar uma denúncia de um veículo abandonado numa localidade conhecida como Lagoa da Vovó.

A polícia localizou o carro, que, após consulta, foi constatado que se tratava do automóvel roubado na noite anterior.