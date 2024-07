SOGRÃO

Homem compra motocicleta do genro e acaba detido em Senhor do Bonfim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com ocorrência de roubo/furto na manhã desta terça-feira (3). O fato ocorreu no km 117 da BR-407, no trecho do município de Senhor do Bonfim, interior da Bahia.