CRIME

Homem é preso em flagrante com veículo roubado no Itaigara

As investigações apontaram que o veículo estava com restrição de roubo. O automóvel foi subtraído por dois homens portando arma de fogo, na região do bairro do Itaigara, no domingo (30). Na abordagem dos policiais civis, também foram encontradas, no interior do carro, um par de placas clonadas.