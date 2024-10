PARATINGA

Homem de 37 anos é preso por importunação sexual de criança na Bahia

Vítima tem apenas 10 anos

De acordo com o registro da Polícia Civil, o crime ocorreu em junho deste ano. O homem realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário. Outras informações não foram divulgadas em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no que tange à exposição de menores de 18 anos.