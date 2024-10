BOM JESUS DA LAPA

Homem é preso suspeito de estuprar criança na Bahia

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança. A prisão preventiva foi efetuada nesta quinta-feira (23), no bairro Vila Nova, em Bom Jesus da Lapa, localizado no Vale São-Franciscano da Bahia.

De acordo com as informações prestadas pela Polícia Civil, o homem, de 36 anos, seria suspeito do crime de estupro de vulnerável e teria acontecido em setembro deste ano. A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Bom Jesus da Lapa.