SALVADOR

Homem desaparecido há sete dias é localizado pelas câmeras de Reconhecimento Facial

Sistema da SSP ajudou na localização de três desaparecidos desde o início deste ano

Essa foi a terceira pessoa encontrada com o auxílio do Reconhecimento Facial da SSP. Em 2025 já são dois casos, informou a secretaria na tarde desta terça-feira (3).>

A pasta alertou que qualquer pessoa desaparecida pode ser inserida no banco de imagens para a localização através do Sistema de Reconhecimento Facial. Para isso, a família deve procurar uma unidade da Polícia Civil e registrar a ocorrência, apresentando documentos, laudos e imagens para inserção no sistema e auxílio do trabalho das equipes na rua. >