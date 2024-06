PARIPE

Homem e adolescente são baleados em tentativa de assalto

As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio

Um adolescente não identificado e um jovem de 19 anos, identificado como Caique Jesus Santos, foram baleados, na noite de terça-feira (18), na Rua Direta de Paripe, no Subúrbio de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos tentaram roubar a motocicleta das vítimas.

Ainda segundo a Polícia Civil, após ação frustrada, eles atiraram contra os dois homens e fugiram. De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), eles deram entrada no Hospital do Subúrbio onde receberam atendimento médico.