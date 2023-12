Homem é atingido por bala perdida no Calabar

Um homem de 56 anos foi atingido por uma bala perdida na noite de segunda-feira (18), na rua Nova do Calabar, em Salvador. Ele foi vítima de um disparo em meio a um confronto entre uma guarnição da Polícia Militar e um grupo criminoso.



A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa no Posto Policial do Hospital Geral do Estado (HGE).



As guias periciais foram expedidas e o procedimento será encaminhado para apuração na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra).