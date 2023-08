Homem é condenado a 14 anos de prisão por matar jogador da Juazeirense

Felipe Rocha de Sá Nunes. Crédito: Divulgação/Juazeirense

O acusado de matar com um tiro no peito o jogador de futebol Felipe Rocha de Sá Nunes, 19 anos, durante a comemoração do resultado das eleições do ano passado, foi condenado a 14 anos e 1 mês de prisão. O crime aconteceu em Juazeiro, no norte da Bahia, no dia 31 de outubro de 2022.

O júri aconteceu na segunda-feira (28), no Fórum Estadual Conselheiro Luiz Viana Filho. Antônio Felipe Leal Nascimento foi condenado por homicídio duplamente qualificado.

A defesa alegava que Antônio Felipe agiu em legítima defesa, mas o júri o condenou. A pena foi reduzida porque o acusado tinha menos de 21 anos na época do crime - ele tinha 18 anos - uma atenuante conhecida como "menoridade relativa".

O crime aconteceu quando dois grupos entraram em uma discussão quando Felipe estava com amigos celebrando o resultado da eleição presidencial do ano passado. Durante a briga, Felipe tentou apartar a confusão e foi baleado no peito. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde em Petrolina (PE), mas não resistiu.