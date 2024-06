POLÍCIA ACIONADA

Homem é detido após não pagar serviços de profissional do sexo em motel de Salvador

Um homem de 29 anos foi detido pelo crime de fraude após contratar uma profissional do sexo e não pagar pelos serviços em um motel no bairro de Armação, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com os depoimentos colhidos na unidade da Polícia Civil, o homem contratou uma mulher e, em seguida, um motorista por aplicativo, para que levasse uma encomenda no estabelecimento comercial. No entanto, ele não pagou nenhum dos dois, além do motel – o que ocasionou o acionamento da polícia.