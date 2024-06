AMEAÇA

Homem é detido com drogas e réplica de arma em frente à escola de Salvador

Um homem foi detido após ser flagrado com drogas e uma réplica de arma de fogo em frente a Escola Arraial do Retiro, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (20). A apreensão aconteceu durante uma ronda da Guarda Civil Municipal (GCM) na região.

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe em uma rua lateral. Depois ele foi encaminhado para Central de Flagrantes, com o apoio de uma viatura do Grupamento de Operações com Cães (GOC).