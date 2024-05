Homem é encontrado morto ao lado de escola em Tancredo Neves

Um homem foi encontrado morto, no início da madrugada desta quarta-feira (22), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima não foi identificada.

Segundo informações que constam no boletim da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu na Rua das Palmeiras, ao lado do Colégio Estadual Helena Magalhães.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, os militares constataram que havia um homem ferido, que não resistiu aos ferimentos.

O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).