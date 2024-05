Salvador faz 23°C durante a madrugada e soteropolitanos retiram 'capote' do armário

O ventilador não foi ligado nesta madrugada em Salvador. Os 'capotes' foram retirados do armário e as cobertas felpudas com cheiro de naftalina foram usadas após a sensação térmica de 23,7°C na capital baiana, segundo o Inmet.