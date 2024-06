RMS

Incêndio atinge galpões na cidade de Simões Filho

Segundo informações do portal G1 Bahia, bombeiros de Salvador e cidades da região metropolitana, como Camaçari, Madre de Deus, além de Simões Filho, foram acionados para combater as chamas.

As chamas teriam sido notadas por volta das 14h10, por um funcionário de uma das empresas responsáveis pelos galpões. Ele que acionou os bombeiros. O fogo se espalhou rápido devido à grande quantidade de material altamente inflamável, como plástico e espuma que havia no local.

A reportagem do CORREIO tentou contato com o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o combate às chamas, bem como demais dados do ocorrido, porém, não teve retorno.