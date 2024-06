ARENA PRONAICA

Prefeitura inaugura 50º campo sintético de Salvador

A capital ganhará mais 50 arenas de gramado sintético até o final deste ano, chegando a 100 espaços deste tipo

Da Redação

Publicado em 16 de junho de 2024 às 14:08

Prefeitura entrega 50º campo sintético de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou neste domingo (16) a requalificação da Arena Pronaica, em Cajazeiras X, um dos campos de bairro mais conhecidos da capital baiana. O piso, que era de barro, recebeu gramado sintético e outros serviços que vão melhorar as condições para a prática esportiva na localidade. O prefeito Bruno Reis e o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, participaram da entrega do espaço ao lado da comunidade e de lideranças.

Este é o 50º campo de grama sintética entregue pela gestão municipal. Com investimentos de R$1,2 milhão, os serviços também envolveram a reforma de alambrados e vestiários, troca de traves, modernização na arquibancada, drenagem e iluminação. Como o prefeito já havia anunciado, Salvador ganhará mais 50 arenas de gramado sintético até o final deste ano, chegando a 100 espaços deste tipo na capital baiana.

Sobre a Pronaica, Bruno Reis destacou que o campo é um dos mais importantes da cidade, onde são realizadas competições amadoras de grande adesão, como a Copa Cajazeiras e a Copa Salvador. “Nunca se investiu tanto no esporte como nós estamos investindo agora. Temos um conjunto de ações e, até o final deste ano, seremos a cidade com mais campos públicos de grama sintética de todo o Brasil”, disse.

“Eu tenho certeza que aqui, na Arena Pronaica, nós vamos revelar diversos craques para o Brasil e para o mundo, que vão nos orgulhar e servir de exemplo para milhares de outros jovens desta comunidade. Esse campo vai permitir que muitos jovens fiquem distantes do crime, das drogas e da marginalidade. E, depois, a gente sabe como o esporte orienta e educa. O esporte é disciplina, foco, respeito à hierarquia e saúde”, completou o prefeito.

Além disso, a Prefeitura iniciou a implantação de uma das 20 academias públicas que Salvador vai ganhar até o final deste ano. Além dos equipamentos para a realização dos exercícios, esses novos espaços contarão com profissionais instrutores, assim como nas academias privadas, para orientar os usuários.

“Vamos implantar 20 academias públicas em Salvador. E sabe onde que será uma delas? Ali, do lado dos vestiários da Arena Pronaica, aqui em Cajazeiras. Será uma academia de ginástica mesmo, e a galera vai ter um aplicativo, vai chegar com o celular, vai poder marcar o horário e fazer com um instrutor acompanhando, praticamente um personal. Vai poder fazer musculação, levantar peso”, detalhou Bruno Reis em seu discurso.

Equipamentos

A Arena Pronaica já havia passado anteriormente por uma requalificação, que foi entregue pela Prefeitura de Salvador em 2020. Por isso, o espaço público já conta com uma quadra poliesportiva e dois campos de gramado sintético para futebol society. Na ocasião, os moradores optaram por manter o campo principal, o maior deles, de barro. Com o passar do tempo e o surgimento dos campos de grama sintética por toda a cidade, houve a nova solicitação da comunidade.

Titular da Sempre, Júnior Magalhães destacou a importância da Pronaica para o dia a dia de Cajazeiras. “Essa aqui já era, por si só, uma área que atrai toda a população nos finais de semana, mas agora tem condições ainda melhores. Nós fizemos a requalificação, demos a manutenção e, ao mesmo tempo, incluímos o campo sintético. Nenhuma cidade do Brasil tem conseguido fazer algo assim, tão estruturado no apoio e no fomento ao esporte, como Salvador”, afirmou.

Romilson Cerqueira, 52 anos, é supervisor de segurança e morador de Cajazeiras. Neste domingo, foi à Arena Pronaica vestido de calção, meiões e chuteiras, “pronto para o baba”, como disse. Segundo ele, essa é uma tradição de todos os domingos pela manhã. “A gente tem um ‘babinha’ aqui há mais de 40 anos já, jogando neste campo. E hoje a gente está vendo esse gramado, então para a gente é muito gratificante”, afirmou.