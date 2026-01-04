Acesse sua conta
Homem é encontrado morto em empresa na BR-101

Vítima foi identificada como Geovani Silva Santos, de 38 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:19

Polícia Civil da Bahia
Caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 38 anos, identificado como Geovani Silva Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (4), no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homicídio ocorreu nas dependências da empresa Sidel, às margens do km 169 da BR-101. 

O corpo de Geovani Silva Santos foi localizado na posição sentada, encostado à parede da empresa, com diversas marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que o homem transitava pelo local em uma motocicleta quando foi perseguido. Durante a fuga, Geovani colidiu com o portão da empresa, onde foi alcançado e morto. 

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.  A Polícia Militar também informou que uma guarnição da 67º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para a ocorrência e isolou a área da empresa até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

