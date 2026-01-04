FEIRA DE SANTANA

Homem é encontrado morto em empresa na BR-101

Vítima foi identificada como Geovani Silva Santos, de 38 anos

Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:19

Caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 38 anos, identificado como Geovani Silva Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (4), no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homicídio ocorreu nas dependências da empresa Sidel, às margens do km 169 da BR-101.

O corpo de Geovani Silva Santos foi localizado na posição sentada, encostado à parede da empresa, com diversas marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que o homem transitava pelo local em uma motocicleta quando foi perseguido. Durante a fuga, Geovani colidiu com o portão da empresa, onde foi alcançado e morto.