Fila do ferry-boat tem mais de quatro horas de espera na Ilha de Itaparica

Baianos enfrentam longa fila para embarcar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:14

Fila do ferry-boat na Ilha de Itaparica
Fila do ferry-boat na Ilha de Itaparica Crédito: Reprodução/TV Bahia

Baianos e turistas enfrentam longas filas no retorno para Salvador, nesta segunda-feira (5). Às 12h39, a espera no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, ultrapassava quatro horas. A informação consta no boletim atualizado do filômetro da Internacional Travessias, empresa responsável pelo serviço. 

Imagens feitas por drone e divulgadas pela TV Bahia mostram que a fila de carros se estende por quilômetros na ilha. Seis embarcações estão em operação nesta segunda-feira (5): Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu. 

O fluxo é menor no terminal em Salvador, onde a espera era considerada moderada: de duas a três horas. 

