Homem é encontrado morto em São Caetano

Policiais militares da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar localizaram um corpo de um homem, ainda não identificado, na 5ª Travessa Wilson Teixeira, em São Caetano. Os agentes foram acionados no início da noite de terça-feira (28).

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia e remoção do corpo. De acordo com a Polícia Civil, depoimentos foram coletados e diligências investigativas estão sendo realizadas para esclarecer autoria e motivação do crime.