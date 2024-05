EM SALVADOR

Médico e naturopata Áureo Augusto realiza curso sobre saúde intestinal

Parceira nas práticas integrativas, a enfermeira Maria Helena Santana também participa da formação na capital baiana

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 10:50

Áureo Augusto e Maria Helena Santana Crédito: Divulgação

Conhecido pela vida dedicada ao exercício da medicina natural, o naturopata Áureo Augusto retorna a Salvador para ministrar o curso Saúde intestinal para a saúde do corpo/mente. Ao lado da enfermeira e também naturopata Maria Helena Santana, o médico Aureo Augusto estará em Salvador nos dias 7, 8 e 9 de junho. A dupla de especialistas também trabalha em parceria no Espaço Colibri, recém-inaugurado na mais antiga pousada do Vale do Capão e dedicado a cuidados naturais personalizados. "O organismo é como um ecossistema e, na medida em que introduzimos neste sistema elementos inadequados ao seu funcionamento, surgem os desconfortos e doenças”, explica Aureo Augusto.

Morador do Vale do Capão há quatro décadas, Áureo tem grande experiência nos cuidados com a saúde utilizando a natureza como principal recurso de tratamento e cura. De acordo com o especialista, o aumento da ingestão de alimentos industrializados, o excesso de comidas enlatadas e altamente processadas, para além da suposta praticidade, causam adoecimentos. Além da dispepsia, que é o mau funcionamento estomacal, colites crônicas e disbioses são outras doenças em ascensão.

“O curso foi desenvolvido para auxiliar as pessoas a compreenderem a saúde de forma integral e, com isso, tomar decisões mais assertivas no caminho por uma vida mais saudável e de qualidade. É através do conhecimento que desejamos contribuir com jornadas mais saudáveis”, destaca Maria Helena Santana.