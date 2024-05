Dor de cabeça com sinais de alarme pode ser sintoma de câncer no cérebro

Os tumores no cérebro surgem com o crescimento de células anormais nos tecidos cerebrais e da medula espinhal. Entre os sintomas mais recorrentes da doença estão dores de cabeça com sinais de alarme como, por exemplo, surgimento de uma dor de cabeça nova, mudança do tipo de dor, ou aumento da frequência ou intensidade.

Segundo o Instituto do Câncer, as causas da doença são multifatoriais. Algumas delas adquiridas durante a vida e outras hereditárias, como a neurofibromatose. Dentre os fatores que aumentam o risco estão: exposição à radiação, como no caso de profissionais que trabalham com raio-x; deficiência do sistema imunológico; exposição a arsênico, chumbo, mercúrio e agrotóxicos.