Homem é encontrado morto em Tancredo Neves na manhã deste sábado (19)

Um homem foi encontrado morto com diversas marcas de tiro na Rua Almir Nascimento, bairro de Tancredo Neves, na manhã deste sábado (19). Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), a vítima ainda não foi identificada.



A informação da morte chegou à Polícia Militar (PM-Ba) através de denúncias registradas no Cicom. Ao chegar no local, policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) constataram a morte do homem, isolaram a área e acionaram o Cicom.