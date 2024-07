PALMAS DE MONTE ALTO

Homem é encontrado morto próximo à arena esportiva no interior da Bahia

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (21), no município de Palmas de Monte Alto, no centro-sul baiano. A vítima, identificada como Geanes Magalhães dos Santos, de 42 anos, foi encontrada sem vida e com marcas feitas por objetos perfurocortantes, na praça da Areninha.