Um homem deu entrada no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, após ser golpeado por uma arma branca, na noite de sábado (17), no bairro do Tomba.



De acordo com informações do Acorda Cidade, o pênis do homem foi decepado. Vizinhos informaram que ele é agredido diariamente pela mulher, que tem 35 anos. A vítima teria ficado inconsciente e o pênis teria sido jogado no lixo.



Policiais militares da 65ª CIPM foram acionados pelo Cicom para apoiar o Samu em uma denúncia de um homem ferido ao solo. No local, a equipe constatou o fato.