VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas e namorada fica ferida em ataque no Centro de Salvador

Um jovem foi morto e a namorada ficou ferida em um ataque que aconteceu na tarde da segunda-feira (8), em Nazaré, no Centro de Salvador. Lucas Silva Santos, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos de faca. O suspeito pelo crime é ex-companheiro da mulher ferida.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º Batalhão foram chamadas até a Rua do Paraíso para atender uma ocorrência de feridos a facadas. Os dois foram socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde Lucas morreu.