DESENTENDIMENTO

Homem é morto a facadas pelo irmão após discussão no oeste baiano

Um homem foi preso em flagrante na cidade de Santa Maria da Vitória, no Extremo Oeste Baiano, suspeito de matar o próprio irmão. Paulo Henrique Mendes da Silva, de 34 anos, foi atingido com golpes de faca pelo irmão após um desentendimento, bairro Malvão, na noite do último sábado (21).