VIOLÊNCIA

Jovem é morto a tiros e cinco pessoas ficam feridas na Bahia

Polícia ainda não identificou suspeito

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 17:21

Jhon Cleber Cruz dos Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo, na noite deste domingo (22), em Jequié, no sudoeste do estado. Outras cinco pessoas foram baleadas durante a ação.

Jhon Cleber Cruz dos Santos, de 23 anos, estava em estabelecimento comercial, no bairro Jequiezinho, quando foi atingido por tiros na cabeça, de acordo com portais de notícias locais. Segundo o registro da Polícia Civil, mais cinco vítimas ficaram feridas com os disparos.

Policiais militares do 19º Batalhão do Polícia Militar (BPM) foram acionados para a Rua Espírito Santo. "Ao chegarem, os pms constataram o fato, prepostos do Samu atestaram o óbito e os militares isolaram o local até a chegada do DPT [Departamento de Polícia Técnica] para a realização da perícia. Os militares foram informados que outras pessoas teriam sido atingidas, mas foram socorridas por populares", disse a PM em nota.

A 1ª Delegacia Territorial de Jequié abriu um inquérito policial para investigar o homicídio e identificar o suspeito.

