SALVADOR

Homem é morto após confronto com policiais militares em Itapuã

Um homem morreu após troca de tiros com policiais militares no bairro de Itapuã, em Salvador, na manhã deste domingo (22). O suspeito foi identificado apenas como Caique dos Santos Alves, de 19 anos.

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COOPM), agentes da Rondesp Atlântico receberam a denúncia de que homens armados estariam traficando drogas na Rua Santana, km 17.

No local, após visualizarem a presença da polícia, o grupo armado iniciou os disparos com arma de fogo. Após o confronto, o corpo do homem foi localizado. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com carregador, sete munições do mesmo calibre, 41 eppendorf (cápsula) de cocaína, 19 frascos da mesma substância, 21 trouxas de maconha,70 pedras de crack e uma bala clava.