GUERRA DE FACÇÕES

Tancredo Neves: chacina que deixou quatro mortos foi um ataque do CV ao BDM

Vítimas foram encurraladas por homens armados em um estabelecimento

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 14:15

Vítimas foram encurraladas em estabelecimento comercial Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chacina que deixou quatro homens mortos na madrugada de domingo (22), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, foi resultado de um ataque da facção Comando Vermelho (CV) contra o Bonde do Maluco (BDM). Ao menos, essa é a leitura inicial da polícia sobre o caso que foi registrado na Rua de Roma, logo na entrada da região conhecida como Arvoredo. Segundo uma fonte da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), na região, há presença das duas facções, que volta e meia, entram em conflito.

“Da Rua Direta de Tancredo Neves [via principal do bairro] para cá é tudo Arvoredo, uma localidade em que o Bonde do Maluco tem atuação no tráfico e está presente com seu braço armado. No outro lado, porém, temos o Comando Vermelho. Pelas informações que temos e o que foi investigado, a leitura inicial é de que a chacina é um resultado de uma ação do CV dentro do território onde está o BDM”, analisa.

Procurada para falar sobre o caso, a PM informou apenas que registrou a ocorrência através do trabalho de agentes da 23º Companhia Independente da PM (CIPM), sem identificar as vítimas. A reportagem, no entanto, apurou que três dos mortos foram identificados pelos prenomes Deivid, Maurício e Kaíque. Há a informação também de que uma das vítimas atendia pelo apelido de ‘Malucão’ e era segurança do local.

Criminosos surpreenderam vítimas na madrugada de domingo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Não se sabe ainda se ele atenderia por um dos prenomes citados. Procurada para informar a identificação formal dos mortos, a Polícia Civil (PC) respondeu que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte dos quatro, que ainda não foram identificados. Segundo a fonte policial ouvida pela reportagem, Tancredo Neves acumula ocorrências de violência armada com as duas facções protagonizando tiroteios nas ruas do bairro.

Um exemplo disso foi a noite de terror registrada no bairro em junho deste ano, quando a localidade conhecida como Canal 13, virou palco de tiroteios entre homens armados que estavam na Rua Bahia [área do CV] e na Rua Manoel Rufino, que margeia o Arenoso [área do BDM]. Na ocasião, moradores foram assustados por tiros e explosões que deixaram casas e carros danificados nos dois locais.

A chacina do domingo, entretanto, surpreendeu as forças policiais pelo local onde foi registrada, de acordo com o PM ouvido pela reportagem. “Na maioria das vezes, acontece mais para dentro dessas localidades. Esse local, além de estar próximo a uma via principal, é circulado por condomínios que estão cheios de policiais. Então, isso demonstra a ousadia desses criminosos”, completa a fonte.