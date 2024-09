VIOLÊNCIA

Vítimas de chacina em Tancredo Neves foram encurraladas por homens armados em bar

Os quatro homens que foram mortos em uma chacina registrada na madrugada de domingo (22), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, foram encurralados por seus executores. As vítimas, que estavam em um estabelecimento comercial com diversos quiosques, foram surpreendidas e alvejadas por quatro homens armados que chegaram e saíram rapidamente do local.