Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Camaçari

Um homem, identificado como Kelvin Talles de Jesus Santos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo dentro da própria casa na Rua Coração de Maria, na localidade conhecida como Piaçaveira, em Camaçari, nesta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionados para averiguar a informação de um homem caído ao solo no interior de sua residência. Ao chegarem, os PMs encontraram Kelvin Santos sem sinais vitais.

Rondas foram realizadas a fim de identificar o suspeito, mas ninguém foi preso. As guias de remoção e levantamento cadavérico foram expedidas e depoimentos serão coletados.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil, bem como a autoria e motivação do crime