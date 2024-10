NORTE DA BAHIA

Homem é morto a tiros dentro de bar em Juazeiro

Allistton Rafael Freitas Silva, de 31 anos, foi morto a tiros dentro de um bar em Juazeiro na noite de segunda-feira (28). O caso ocorreu em um estabelecimento localizado em frente a praça do bairro Alagadiço.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens saíram de um veículo preto e atiraram à queima-roupa contra a vítima. A corporação ainda informou que um terceiro suspeito ficou aguardando os atiradores no carro para a fuga. Segundo a ocorrência, o automóvel possui uma placa com final 27.