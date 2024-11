CRIMINALIDADE

Homem é morto a tiros durante briga na Liberdade

Vítima chegou a ser socorrida para hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 43 anos foi morto a tiros após se envolver em uma briga no bairro da Liberdade, em Salvador, na noite de domingo (10). Segundo familiares, a vítima teria brigado com um desconhecido momentos antes do crime.