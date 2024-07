SALVADOR

Jovem de 24 anos é morto a tiros em Plataforma

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no bairro de Plataforma, em Salvador, na manhã deste domingo (7). O crime aconteceu na Rua David Ferreira, na localidade conhecida como Bariri. A vítima foi identificada como Fernando Franco Cardoso.

Policiais militares da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo e, ao chegar no local, encontraram o homem, ao solo, ferido a tiros. Ele não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.