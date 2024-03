VIA PÚBLICA

Homem é morto a tiros na Av. San Martin

Um homem foi morto a tiros na Av. San Martin, no Curuzu, na manhã deste domingo (17). A vítima não foi identificada e o corpo foi encontrado com perfurações na via pública.

Segundo a Polícia Militar, militares da 37ª CIPM foram acionados para averiguar a ocorrência e, ao chegar no local, constataram o fato. A região foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Polícia Civil informou que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A 3ª DT/BTS vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.