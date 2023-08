Homem é morto a tiros no bairro de Tancredo Neves

Um homem foi morto a tiros no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na madrugada deste domingo (27). O homem ainda não identificado foi localizado sem vida na Rua Orlando Sales.



Policiais militares da 23ª CIPM foram até o local após a denúncia de que havia um homem baleado no local. Ao chegar, já encontraram o homem morto. Os PMs isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer a perícia e remoção do corpo.



Segundo a Polícia Civil, as guias periciais e de remoção já foram expedidas. A 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central) vai conduzir a investigação para apurar circunstâncias, autoria e motivação.