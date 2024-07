ITAPUÃ

Homem é morto a tiros no final de linha do Abaeté

Um homem foi morto a tiros e encontrado na manhã desta quinta-feira (25) no final de linha do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador. A vítima ainda não foi identificada.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.