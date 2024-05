Homem é morto após troca de tiros no CAB

Um homem foi morto após se envolver em um confronto com policiais militares na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na tarde desta quinta-feira (16).

Depois o suspeito abandonou o carro, nas proximidades do Centro Administrativo, e atirou contra os militares, que revidaram. Em seguida, ele roubou outro veículo e seguiu fugindo sentido centro.

Na Paralela, durante a fuga, o indivíduo colidiu com dois veículos. Nas imediações de um estabelecimento comercial, uma equipe do batalhão Apolo deu ordem de parada, mas o condutor passou novamente a efetuar disparos contra os policiais, foi quando houve o revide. Após cessar-fogo, o suspeito foi encontrado ferido, sendo socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiu aos ferimentos.