Homem é encontrado morto em Nova Constituinte

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios

Um homem de 57 anos foi encontrado morto, na tarde de quarta-feira (15), Rua Beira Rio de Baixo, em Nova Constituinte. O corpo de Jilvan Bispo da Cruz estava com perfurações de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios.