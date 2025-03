CRIME

Homem é morto e dois ficam feridos em ataque a tiros em bar no Vale do São Francisco

Crime aconteceu no bairro de São Joaquim, em Sobradinho

Um homem de 28 anos, identificado como Maxuel da Silva Telles, foi morto baleado em um ataque a tiros no bairro de São Joaquim, em Sobradinho, no Vale São-Franciscano da Bahia. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (7). Outros dois homens ficaram feridos. >

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua 6. Maxuel estava em um bar, na companhia de duas pessoas, quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram ao local e deflagraram vários tiros. "Maxuel morreu no local, já os dois homens que estavam com ele ficaram feridos, sendo socorridos para o Hospital Municipal", diz nota da polícia. >