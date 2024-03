SALVADOR

Homem é morto em manhã de tiroteio no IAPI

Um homem foi morto, na manhã desta quarta-feira (6), no bairro do IAPI. Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 37ª CIPM foram acionados para averiguar a informação do corpo de um homem, com marcas de tiro, que teria sido encontrado na Rua Aureliano Rodrigues da Silva.